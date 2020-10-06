Haber Giriş: Kaynak: AA
Güney Afrika'da yıldırım isabet eden 2 kişi öldü
Güney Afrika'nın kuzeyinde yıldırım isabet eden 2 kişi hayatını kaybetti.
News24'ün haberine göre, ülkenin Gauteng vilayetinde gök gürültülü fırtına sırasında iki farklı noktaya isabet eden yıldırımlar, biri kadın iki kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı.
Melville ve Elandsfontein bölgelerine isabet eden yıldırımlarda ölenlerin 30'lu yaşlarda olduğu açıklanırken, meteoroloji servisi aynı bölge için sel ve fırtına uyarısı yaptı.
Etiketler: Güney Afrika yıldırım kazaSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 09:26
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