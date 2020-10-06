Haber Giriş: Kaynak: AA
Afrika'da COVID-19 vaka sayısı 1 milyon 527 bini aştı
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 527 bini geçti. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 36 bin 967’ye yükseldi.
COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde COVID-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyon 527 bin 905'e ulaştı.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 36 bin 967’ye yükseldi.
Kıtada tedavisi süren 222 bin 803 vaka bulunurken, 1 milyon 268 bin 405 kişi virüsü yenmeyi başardı.
Bugüne kadar COVID-19 kaynaklı en fazla can kaybı 17 bin 16 ile Güney Afrika, 5 bin 990 ile Mısır, 2 bin 369 ile Fas'ta görüldü.
En fazla COVID-19 vakasının görüldüğü ilk üç ülke 682 bin 215 ile Güney Afrika, 134 bin 695 ile Fas ve 103 bin 781 ile Mısır oldu.
Morityus'ta aktif COVID-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de COVID-19'a bağlı ölüm rapor edilmedi.
Etiketler: afrika koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 07:55
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