Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 384 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 36 bin 851'e yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 325 bin 659'a çıktığı ülkede bugüne kadar 7,5 milyondan fazla test yapıldı, virüse yakalananlardan 1 milyon 83 bin 978'i iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Covid-19'un mutasyona uğramış türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.

Güney Afrika Cumhuriyeti, sınır kapılarında görülen yığılmayla mücadele için 20 kara sınır kapısını 15 Şubat'a kadar kapatma kararı almıştı.