Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti.

Ölenlerin sayısının 13 bin 308'e çıktığı ülkede COVID-19 vaka sayısı 613 bin 17'ye ulaştı.

Bugüne kadar 3 milyon 578 bin 836 test yapıldı. COVID-19 vakalarından 520 bin 381'i ise iyileşti. En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.