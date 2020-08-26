Haber Giriş: Kaynak: AA
Güney Afrika'da COVID-19 vaka sayısı 613 bini geçti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1567 kişide yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilirken, vaka sayısı 613 bin 17'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti.
Ölenlerin sayısının 13 bin 308'e çıktığı ülkede COVID-19 vaka sayısı 613 bin 17'ye ulaştı.
Bugüne kadar 3 milyon 578 bin 836 test yapıldı. COVID-19 vakalarından 520 bin 381'i ise iyileşti. En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Etiketler: Güney Afrika covid-19 koronavirüsSon Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 03:12
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