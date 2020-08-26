İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos'tan bu yana devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısı 86'ya yükseldi.

50 bin 102 bina zarar gördü

Seller nedeniyle 50 bin 102 bina zarar görürken, 5 binden fazla büyükbaş hayvanı telef oldu.

Sudan Meteoroloji Kurumu, yağışların yarın da devam edeceği uyarısı yaparak özellikle su kanallarına yakın bölgelerde yaşayanları tedbir almaları için uyardı.