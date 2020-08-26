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Sudan'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 86'ya yükseldi
[Fotoğraf: AFP]
Sudan'da 1 Ağustos'tan bu yana devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 86 kişi hayatını kaybetti, 50 bin 102 bina zarar gördü.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos'tan bu yana devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısı 86'ya yükseldi.
50 bin 102 bina zarar gördü
Seller nedeniyle 50 bin 102 bina zarar görürken, 5 binden fazla büyükbaş hayvanı telef oldu.
Sudan Meteoroloji Kurumu, yağışların yarın da devam edeceği uyarısı yaparak özellikle su kanallarına yakın bölgelerde yaşayanları tedbir almaları için uyardı.
Etiketler: sudan sel felaketiSon Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 03:10
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