Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 29 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 16 bin 312'ye ulaştı. Ülkede COVID-19 vaka sayısı 1480 artışla 668 bin 529'a çıktı.

Bugüne kadar 4 milyon 117 bin 79 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 599 bin 149'ü iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.