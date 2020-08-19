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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 592 bini aştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 2 bin 258 kişide koronavirüs tespit edildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 nedeniyle 282 kişi daha hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 12 bin 264'e çıktı. Ülkede COVID-19 vaka sayısı 592 bin 144'e ulaştı.
Bugüne kadar 3 milyon 430 bin 347 test yapıldı. COVID-19 vakalarından 485 bin 468'i ise iyileşti.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Etiketler: koronavirüs Güney Afrika CumhuriyetiSon Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 02:42
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