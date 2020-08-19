ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, BM tarafından kurulan Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nin, Lübnan Başbakanı Refik el-Hariri suikastı davasından çıkan kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "14 Şubat 2005'te eski Lübnan Başbakanı Hariri'nin öldürülmesindeki rolü nedeniyle Hizbullah örgütü üyesi Selim Cemil Ayyaş'ı suçlu bulmasını memnuniyetle karşılıyoruz" sözü kullandı.

Söz konusu olayda Hariri'nin yanı sıra 21 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 226 kişinin yaralandığını vurgulayan Pompeo, "Ayyaş hala serbest olsa da Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nin kararı, Lübnan'ın güvenliği, istikrarı ve egemenliğini sağlamak için zorunlu olduğu üzere adaletin yerine getirilmesi ve Ayyaş'ın cezasız kalmamasının öneminin altını çizmektedir" dedi.

"Ülkenin finansal refahını tehlikeye atmaktadır"

Açıklamasında Hizbullah'ın eylemlerine de dikkat çeken Pompeo, "Ayyaş'ın suçlu bulunması, Hizbullah ve üyelerinin iddia ettikleri gibi Lübnan'ın savunucuları değil, İran'ın kötü niyetli ajandasını savunmaya adanmış bir terör örgütü teşkil ettiğini dünyanın fark ettiğini teyit etmemize yardım etmiştir" dedi.

Hizbullah'ın çeşitli yıllarda Lübnan, Arjantin ve Bulgaristan gibi ülkelerde "terör saldırılarında" bulunduğuna işaret edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Lübnan halkı, büyük bir ekonomik krizin acısını çekerken, Hizbullah'ın Lübnan finansal sistemini sömürmesi, Lübnan kurumlarını itibarsızlaştırması, provokatif ve tehlikeli eylemleri, Lübnan halkını tehdit etmekte ve ülkenin finansal refahını tehlikeye atmaktadır."

Lübnan Başbakanı Refik el-Hariri 2005 yılında, bomba yüklü araçla düzenlenen suikast sonucu korumaları ve yardımcılarıyla beraber hayatını kaybetmişti.