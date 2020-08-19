Daha önce Dışişleri Bakanlığı da yapan Chrystia Freeland, Kanada tarihinde maliye bakanlığına getirilen ilk kadın oldu. Freeland, Başbakan Yardımcılığı görevine de devam edecek.

Kabinedeki değişiklik Kanada Genel Valisi Julie Payette tarafından onaylanırken, Başbakan Trudeau, federal parlamentonun 23 Eylül'e kadar tatil edildiğini duyurdu.

Kanada’da önceki aylarda, WE Charity isimli vakıfla ilişkileri nedeniyle Başbakan Trudeau ile birlikte federal parlamentonun Etik Komitesi’nde ifade veren Morneau'nun seyahat masrafları için bu kuruluştan binlerce dolar aldığı ortaya çıkmıştı.

Öte yandan Başbakan Trudeau'nun eşi, erkek kardeşi ve annesinin de aynı vakfın bir dizi etkinliğinde konuşma yaptıkları için yüz binlerce dolar para aldıkları belirlenmiş, olayın kamuoyuna yansıması üzerine Trudeau yanlış yaptığını söyleyerek halktan özür dilemişti.