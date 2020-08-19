Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Haydar Bedevi'nin ülkesinin İsrail'le normalleşme niyetiyle ilgili açıklamalarının, İsrail'i temel düşman olarak kabul eden Sudan halkının duruşuyla çeliştiğini söyledi.

Kasım, Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün açıklamasını kınadıklarını ifade ederek, "Normalleşme yolu, Filistin halkına karşı saldırganlığını sürdürmesi ve işlediği suçları artırmasında İsrail'i cesaretlendiriyor" dedi.

"Normalleşme yolunun kapanması" yönünde çağrı yapan Kasım, bunun yayılmacı Siyonist projeye fayda sağlamaktan başka bölge halklarına hiçbir faydası olmayacağını anlattı.

"Diğer ülkelere benzemeyecek"

Sözcü Bedevi, ülkesinin İsrail'le ilişkileri normalleştirme niyetinde olduğunu, "Sudan'ın normalleşmesinin farklı ve benzersiz olacağını, diğer ülkelere benzemeyeceğini" açıklamıştı.

Bedevi, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın Uganda'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesini, iki taraf arasında gerçekleşebilecek temaslara kapı açan cüretkar bir adım olarak nitelemişti.

Bedevi'nin söz konusu açıklaması Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile normalleşme anlaşmasını ilan etmesinden 5 gün sonra geldi.

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen de pazar günü, BAE'den sonra Sudan'ın da yakında Tel Aviv ile normalleşme anlaşmasına varacağını açıklamıştı.

BAE-İsrail normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İki muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, “Bu tarihi bir gün” değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.