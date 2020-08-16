Filistin topraklarının işgaline en büyük direnişi gösteren Arap ülkelerine karşıt tutumuyla bilinen BAE'nin İsrail ile ilişkileri son yıllarda karşılıklı üst düzey ziyaretler ve toplantılar aracılığıyla daha da derinleşti.

Bu yakınlaşmanın arka planında yer alan kilit isim Muhammed Bin Dahlan.

Dahlan, BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid Al Nahyan'ın güvenlik danışmanlığını yürütüyor.

Gazze'nin eski polis şefi olan Dahlan'ı en iyi tanıyanlar ise İsrail işgali ve zulmü altında yaşayan Filistinliler.

Dahlan, 2011'de Gazze'den kovuldu

Muhammed Dahlan, İsrail için çalıştığına yönelik suçlamalar nedeniyle 2011 yılından Gazze'den kovuldu.

BAE'ye sığınan Dahlan'ın, Muhammed bin Zayid'e dış politikada akıl veren bir pozisyona getirilmesi, bölge için adeta bir dönüm noktası oldu.

İsrail'in Filistin'deki zulmüne ve işgaline verilen destek, BAE'nin dış politikasının ve bölgedeki rolünün en önemli payandasına dönüştü.

Abu Dabi yönetimi, bölgedeki İran tehdidini de İsrail ile yaptığı iş birliğini meşrulaştırmak için kullandı.

İttifak, Mısır'ın vefat eden seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye karşı da darbeyi açıkça destekledi.

[ Mısır Cumhurbaşkanı Sisi (solda) ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid | Fotoğraf: AA]

Katar'a yönelik abluka ve komploların arkasında da yine bu iş birliğinin ayak izlerine rastlandı.

Türkiye karşıtı küresel karalama kampanyalarında da önemli roller üstlenen BAE, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini de destekledi.

Abu Dabi yönetimi, İslam dünyasını istikrarsızlaştırma stratejisi izleyen İsrail'in Arap dünyasındaki "truva atı" gibi çalıştı.

BAE'den ve İsrail'den üst düzey yetkililer son olarak 2019'un Aralık ayında Washington’da gizlice bir araya geldi, saldırmazlık paktı imzaladı.