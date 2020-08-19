Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 428 bin 695 COVID-19 testi yapıldığı belirtildi. Ülkede vaka sayısı, son 24 saatte 340 artarak 42 bin 993'e ulaştı.

Son 24 saatte 9 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 248'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 40 bin 796 oldu.

Başkent Akra 21 bin 369, Ashanti 10 bin 650, Western 2 bin 924, Eastern 2 bin 109 ve Central 1829 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Gana'da COVID-19 vaka sayısının düşüş göstermesi üzerine 1 Eylül'de uluslararası uçuşların başlatılması planlanıyor.