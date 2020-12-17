Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 00:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısı artıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Afrika'da yeni tip koronavirüsün en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 883 bin 687'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 166 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 827'ye çıktı.
Ülkede, koronavirüs vaka sayısı 7 bin 552 artışla 883 bin 687'ye ulaştı. Bugüne kadar 5 milyon 968 bin 692 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 774 bin 585'i iyileşti.
Afrika kıtasında COVID-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 400 bini geçti.
Etiketler: Koronavirüs Afrika
Sıradaki Haber
Avustralya'da su seviyesi yükselen şelale otoyola aktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz