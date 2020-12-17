Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 166 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 827'ye çıktı.

Ülkede, koronavirüs vaka sayısı 7 bin 552 artışla 883 bin 687'ye ulaştı. Bugüne kadar 5 milyon 968 bin 692 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 774 bin 585'i iyileşti.

Afrika kıtasında COVID-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 400 bini geçti.

