Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 23:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Avustralya'da su seviyesi yükselen şelale otoyola aktı
Avustralya'da sağanak sonucu şelalenin su seviyesi yükseldi. Yeni Güney Galler'deki şelale otoyola aktı.
Yeni Güney Galler eyaletinin kuzeyinde sağanak sonucu şelalenin su seviyesi yükseldi. Daha sonra şelale otoyola aktı. O anlar ise kayıt altına alındı.
Görüntülerde, Dorrigio Dağı'ndan akan şelalenin şiddetli bir şekilde yola döküldüğü görülüyor.
Avustralya meteoroloji kurumu, su baskınlarına karşı halkı uyardı.
Etiketler: Avustralya Sağanak
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