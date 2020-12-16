Yeni Güney Galler eyaletinin kuzeyinde sağanak sonucu şelalenin su seviyesi yükseldi. Daha sonra şelale otoyola aktı. O anlar ise kayıt altına alındı.

Görüntülerde, Dorrigio Dağı'ndan akan şelalenin şiddetli bir şekilde yola döküldüğü görülüyor.

Avustralya meteoroloji kurumu, su baskınlarına karşı halkı uyardı.