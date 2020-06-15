Trablus'ta, sivillerin evlerini hedef aldılar, çocuk oyuncaklarına bile patlayıcı tuzakladılar. Terhune'de, tamamını infaz ettikleri aile üyelerinin naaşlarını kuyulara attılar, muhalif gördüklerini diri diri toprağa gömdüler.

Darbeci Hafter ve milislerinin çekildikleri bölgelerde işledikleri katliamlar gün yüzüne çıkıyor. Libya ordusunun 5 Haziran'da ele geçirdiği Terhune bölgesi ve çevresinde çok sayıda toplu mezar bulundu. Bölge hastanesinde yüzden fazla ceset ortaya çıkarıldı.

Libya'da gözler Sirte ve Cufra'ya çevrildi. Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri ilerliyor, darbeci Hafter mevzi kaybediyor. Ülkede yaşanan gelişmeleri @trthaber muhabiri Elif Akkuş aktardı. pic.twitter.com/7PBROhAAok — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 15, 2020

Uluslararası Ceza Mahkemesine taşınması çağrısı

Kasr bin Gaşir'deki bir konteynerin içinde infaz edilmiş ve terk edilmiş naaşlar bulundu. Toplu mezarların adreslerinden biri de Meşru ez-Zirai ve Sug el-Hamis bölgeleriydi.

Libya hükümeti, darbeci Hafter'in sivil katliamlarına tepkili. Hafter milislerini soykırım yapmakla suçlayan hükümet, toplu mezarların Uluslararası Ceza Mahkemesine taşınması çağrısı yaptı.

BM'den çağrılara yanıt

BM Güvenlik Konseyi'ne gönderilen mektupta suçluların uluslararası yargı önünde hesap vermesi istendi. Katliamların yabancı unsurlar tarafından desteklenmiş olabileceğine dikkat çekildi. Birleşmiş Milletler'den, insanlığa karşı işlenmiş bu suçlara yönelik uluslararası kınama çağrısı yapması da talep edildi.

Darbeci Hafter'in Libya'da sivillere yönelik sistematik katliamı geri çekildiği bölgelerde bulunan toplu mezarlarla ortaya çıktı. Hafter savaş suçundan yargılanır mı? Marmara Üniversitesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran @trthaber'de değerlendirdi. pic.twitter.com/ythBDuRSJR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 15, 2020

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten çağrılara yanıt geldi.

Guterres, Terhune'deki kan donduran toplu mezarlara ilişkin kapsamlı ve şeffaf soruşturma çağrısı yaptı. BM'nin, faillerin adalete teslim edilmesi için açılacak soruşturmaya destek olması teklifinde bulundu.