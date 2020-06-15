Yonhap ajansının haberine göre, Moon, danışmanlarıyla gerçekleştirdiği haftalık görüşmede yaptığı açıklamada, "İki Kore'nin birlikte ilerlemesi gereken yön açık. İlişkilerdeki uzun süreli kopmanın ve bir savaş krizinin zorlukla üstesinden gelen mevcut Koreler arası ilişkileri tekrar durdurmamalıyız." dedi.

Kuzey Kore'ye müzakerelere geri dönme çağrısı yapan Moon, "Kuzey Kore, iletişimi kesmemeli ve geçmişteki çatışma dönemine dönmemek için gerginlikler oluşturmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Moon, Kuzey Kore'nin son zamanlarda ülkesine yönelik tehditkar tutumuna atıfta bulunarak 15 Haziran 2000'de Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da Güney Kore adına dönemin Devlet Başkanı Kim Dae-jung ile Kuzey Kore adına şu anki lider Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il'in katıldığı görüşmeler sonunda imzalanan Kuzey-Güney Ortak Deklarasyonu'nun 20'nci yılını "buruk şekilde" andığını söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim ile 2018'de Panmunjom Ateşkes Köyü'nde ve Pyongyang'da düzenlenen zirvelerde bir araya gelerek iki ülke arasındaki barış sürecini ele aldıklarını anımsatan Moon, hükümetinin zirvelerde varılan anlaşmaları uygulamak için "aralıksız" çaba göstereceğini ifade etti.

Moon, kendisinin ve Kim'in, 80 milyon Korelinin önünde verdikleri Kore Yarımadası'nda barış sözünden geri dönülmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Broşür krizi

Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore'ye broşür göndermesiyle çıkan gerilim üzerine, Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo Jong, 4 Haziran'da, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için "ana vatanlarına ihanet eden alçaklar ve melez köpekler" diyerek "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Pyongyang yönetimi de 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, bunun üzerine 10 Haziran'da, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıklamıştı.

Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.

Diğer yandan, Kim Yo Jong, önceki gün, ordunun, Güney Kore'ye karşı "gerekli adımları atması ve planlaması" için görevlendirildiğini belirterek Seul yönetimini askeri harekat ile tehdit etmişti.