Rusya, Wagner adlı özel bir güvenlik şirketi üzerinden Libya'ya paralı askerler gönderdi.

Suriye'den de para ile satın aldığı milisleri, isyancı Hafter saflarında Libya hükümetine karşı savaşması için taşıdı.

Bu da yetmedi; Moskova, geçen hafta Libya'ya 8 adet savaş uçağı yolladı.

Rusya, Birleşmiş Milletler kararına ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Libya'daki duruma müdahale ediyor.

Peki Moskova yönetiminin Libya'da isyancı Hafter'i desteklemekteki amacı ne?

- Rusya neden Libya'da?



- Rusya'nın asıl amacı Akdeniz mi?



- Libya'da kalıcı çözüm sağlanabilecek mi?



SETA Dış Politikalar Araştırmacısı Emrah Kekilli @trthaber'de cevapladı. pic.twitter.com/WK6QYSDmwO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 15, 2020

Rusya, Doğu Akdeniz'de etkili bir aktör olmaya çalışıyor

Rusya, Hafter'e askeri destek vererek, Batılı devletlerin bu ülkedeki boşluğunu dolduruyor.

Ayrıca, Moskova yönetimi, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerinde de etkili bir aktör olmaya çalışıyor.

Libya'da kontrolü sağlaması, Akdeniz'deki dengeleri Moskova lehine değiştirecek.

Rus nüfuzuna giren bir Libya, Moskova'nın Avrupa'yı güneyden kuşatma politikasının da önemli bir adımı.

Libya'nın Rus nüfuzu altına girmesi durumunda, Avrupa Birliği, örneğin Avrupa'ya yönelik göç dalgasını önlemek için Moskova ile temasa geçmek zorunda kalacak.

[Grafik: TRT Haber]

Libya, Rusya'nın Afrika'ya açılması için bir üs

Libya, Moskova'nın yeni Afrika politikasında, kıtaya açılan bir kapı olarak da büyük önem taşıyor.

Kremlin Afrika'ya girmek için de Libya'yı üs olarak kullanmak istiyor.

Libya, Rusya için tüm bu stratejik avantajlarının yanında, sahip olduğu petrol rezervleriyle de ayrı bir cazibe kaynağı.