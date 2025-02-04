Grönland, yaklaşan seçimlere müdahaleyi önlemek amacıyla yabancı siyasi fonları yasaklamayı planlıyor

The Local gazetesinin haberine göre, hükümet, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik ilgisini gündeme getirdiği dönemde sunulan yasa tasarısına ilişkin açıklama yaptı.

Grönland'da en geç 6 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan seçimlere yönelik olası müdahaleleri engellemeyi amaçlayan yasa tasarısına ilişkin yapılan açıklamada, tasarı kapsamında yabancı ve isimsiz siyasi fonların yasaklanmasının planlandığı kaydedildi.

Parlamentoya sunulan tasarının ayrıca, siyasi partilerin toplamda 200 bin kronu aşan özel bağış ya da 20 bin kronun üzerinde bireysel bağış almasının yasaklanmasını öngördüğü belirtildi.

"Grönland'ın siyasi bütünlüğünü korumayı" amaçlayan yasa tasarısının "Grönland'daki jeopolitik çıkarlar ve büyük bir müttefik gücün temsilcilerinin Grönland'ı ele geçirmek ve kontrol etmekle ilgilendiklerini ifade ettikleri mevcut durum ışığında" değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

Trump, 23 Aralık 2024'te, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

ABD Başkanı Trump'ın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." demişti.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki otonom bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.