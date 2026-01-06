Çok Bulutlu 4.5ºC Ankara
Dünya
AA 06.01.2026 22:37

Grönland ve Danimarka, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüşme talep etti

Grönland ve Danimarka hükümetleri, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşme talep etti.

Grönland ve Danimarka, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüşme talep etti

Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin söylemlerinin ardından Grönland ve Danimarka olarak ABD Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçtiklerini duyurdu.

Rubio ile yakın zamanda bir görüşme talep ettiklerini aktaran Motzfeldt, görüşmeye Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen'in de katılmasının planlandığını belirtti.

Motzfeldt, daha önce Rubio ile görüşme talep etmelerine rağmen bunun gerçekleşmediğini anımsattı.

Trump'ın Grönland açıklaması

ABD Başkanı Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da Rus ve Çin varlığının arttığını savunarak "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliği açısından da "buna ihtiyaçları olduğunu" söylemişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

