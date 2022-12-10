Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 00:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Google Pakistan'da şirket kurdu
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Google, sosyal medya yasasındaki değişiklik doğrultusunda Pakistan'da limitet şirket kurdu.
Pakistan'da geçen sene sosyal medya platformlarının ülkede ofis açmalarını zorunlu kılan yasa değişikliğinin ardından Google'ın Pakistan’da limitet şirket kurduğu duyuruldu.
Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyon Bakanı Seyid Eminül Hak, Google'ın ardından farklı sosyal medya platformlarının da Pakistan’da ofis açacağını ifade ederek, TikTok’un da yakında ofisini kuracağını açıkladı.
Pakistan’da geçen sene yapılan yasa değişikliği kapsamında sosyal medya şirketlerinin ülkede ofis açmaları zorunlu hale getirilmişti.
Son Haberler
- 00:46
- 00:24
- 00:21
- 00:18
- 00:03
Sıradaki Haber
Zelenskiy: İşgalciler Bahmut kentini fiilen yok etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz