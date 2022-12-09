Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 23:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa Ekonomi Bakanı: Kışı elektrik kesintisiz geçirmek bizim elimizde
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, kışı elektrik kesintisi olmadan geçirmenin kendi ellerinde olduğunu ifade etti.
Fransa'nın kuzeyinde Normandiya bölgesinde Penly nükleer santraline ziyareti kapsamında basına konuşan Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, enerji tüketimlerini azaltmak için gerekeni yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini söyledi.
Le Maire, "Elektrik tasarrufu ve üretimi, kışı kesinti olmadan geçirmemizi sağlayacak, bu elimizde, bu azimle ilgili." diyerek, doğru yolda olduklarını kaydetti.
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