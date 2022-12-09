Fransa'nın kuzeyinde Normandiya bölgesinde Penly nükleer santraline ziyareti kapsamında basına konuşan Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, enerji tüketimlerini azaltmak için gerekeni yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Le Maire, "Elektrik tasarrufu ve üretimi, kışı kesinti olmadan geçirmemizi sağlayacak, bu elimizde, bu azimle ilgili." diyerek, doğru yolda olduklarını kaydetti.