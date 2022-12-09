Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejjik İletişim Direktörü John Kirby, Zoom üzerinden gerçekleştirdiği brifingde Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararını açıkladı.

Kirby, "İran İHA'larının alımı ve kullanılmasında öncü rol oynayan Rusya merkezli 3 kuruma yaptırım uyguluyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu kurumlar arasında Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetlerinin de olduğunu belirten Kirby, bu kuruluşun Rusya ile İran arasında İHA transferi için yapılan anlaşmada hak sahibi olduğunu söyledi.

Kirby ayrıca, İHA havacılığından sorumlu bir Rus kuruluşun da İran'a İHA'lar konusunda eğitim alması için personel gönderdiği gerekçesiyle yaptırım listesine alındığını aktardı.