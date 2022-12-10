Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 00:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zelenskiy: İşgalciler Bahmut kentini fiilen yok etti
[Fotograf: Reuters]
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donetsk cephesindeki Bahmut kentinin Rus saldırıları sonucu neredeyse tamamen yıkıldığını belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya-Ukrayna savaşında en şiddetli çatışmaların Donetsk cephesinde sürdüğünü kaydetti.
Zelnskiy, Donbas'ın kilit ilçeleri olan Bahmut, Soledar, Maryinka ve Kreminna'daki cephe hattında durumun çok zor olduğunu belirtti.
"Bu bölgelerde artık uzun bir süredir ateşin ve merminin hasar vermediği bir yer kalmadı." diyen Zelenskiy, "İşgalciler, Bahmut kentini fiilen yok etti, onu yanmış enkaza dönüştürdü." ifadesini kullandı.
Etiketler: Vladimir Zelenskiy Ukrayna Rusya Donbas
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