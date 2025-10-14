Çok Bulutlu 16.8ºC Ankara
Dünya
AA 14.10.2025 11:38

Google, ABD dışındaki en büyük yapay zeka merkezini Hindistan'da kuracak

ABD'li teknoloji şirketi Google, gelecek beş yıl içinde Hindistan'a 15 milyar dolar yatırım yaparak ülkenin güneyine şirketin ABD dışındaki en büyük yapay zeka merkezini kuracağını duyurdu.

Google, ABD dışındaki en büyük yapay zeka merkezini Hindistan'da kuracak

NDTV kanalının haberine göre, Google, Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletindeki liman kenti Visakhapatnam'da 1 gigavatlık enerji kapasitesine sahip, devasa altyapılı ve yüksek işlem gücü sunan bir yapay zeka merkezi inşa edecek.

Merkez, yapay zeka altyapısını, büyük dil modelleri gibi yüksek işlem gücü gerektiren yapay zeka sistemlerinin kesintisiz çalışmasını sağlayan geniş ölçekli enerji kaynakları ve veri aktarım hızını artıran genişletilmiş fiber optik ağlarla birleştirecek.

Google Cloud Üst Yöneticisi (CEO) Thomas Kurian, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, merkezin, şirketin ABD dışında kuracağı en büyük yapay zeka merkezi olacağını vurguladı.

Kurian, gelecek beş yıl içinde Hindistan'a 15 milyar dolar yatırım yapacaklarını ve bunun, Hindistan'da şimdiye kadarki en büyük yatırımları olacağını belirtti.

Hindistan, teknoloji devlerinin yeni rekabet sahası haline geldi

Google'ın yatırımı, teknoloji şirketlerinin yapay zeka hizmetlerine yönelik artan küresel talebi karşılamak için veri merkezi altyapılarını hızla genişlettiği bir döneme denk geldi.

Microsoft ve Amazon, son yıllarda Hindistan'da veri merkezlerine milyarlarca dolarlık yatırım yaptı.

ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI'ın Üst Yöneticisi Sam Altman da ülkedeki ChatGPT kullanımının son bir yılda dört kat arttığını belirterek, yıl bitmeden Hindistan'da ofis açmayı planladıklarını açıkladı.

Uzmanlara göre bu gelişmeler, Hindistan'ın hem geniş kullanıcı tabanı hem de hızla gelişen dijital altyapısıyla yapay zeka alanında küresel rekabetin odak noktalarından biri haline geldiğini gösteriyor.

Google Hindistan Yapay Zeka
