Golan Tepeleri: İsrail işgali Hristiyan nüfusu da yok etti

İsrail’in yıllardır sürdürdüğü işgal politikası, bölge halklarının ana vatanlarından sürülmesine, ailelerin parçalanmasına ve yerlerine Yahudi işgalcilerin yerleşmesine yol açtı.

1900’lü yılların başından itibaren Yahudi Ajansları tarafından sürdürülen sistematik işgal milyonlarca Filistinliyi evinden, yurdundan etti.

Değişen nesillerin ana vatan özlemi dinmezken İsrail, Kudüs, Aşkelon ve daha birçok kadim kentin asli sahiplerinin geri dönmesine izin vermedi. Hatta geride kalan az sayıdaki aile de baskıyla yerinden edilmek isteniyor.

Dürzi, Hristiyan ve Türkmen köylerine ev sahipliği yapan Golan Tepeleri de bu kaderi paylaşan yerlerden biri...

Golan Tepeleri nerede?

Golan Tepeleri, Suriye’nin güneybatısında İsrail’in ise kuzeydoğusunda yer alan tepelik bölgelerden oluşuyor.

Bin 800 kilometrekare büyüklüğündeki bölge, 2 milyona yakın kişinin yaşadığı Gazze’den yaklaşık 5 kat daha büyük. Yalova’nın 2 katından daha geniş bir bölgeye yayılıyor.

Golan Tepeleri ne zaman işgal edildi?

İsrail, 1967 yılında Altı Gün Savaşı olarak da bilinen Arap-İsrail Savaşı sırasında Suriye'ye saldırarak, stratejik öneme sahip Golan Tepeleri'ni ele geçirdi. 1981’de Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıkladı, ancak ABD hariç uluslararası toplum bu kararı bugüne kadar tanımadı.

İsrail ile Arap Devletleri arasında 1967'de savaş patlak verdiğinde, bölgedeki Hristiyanların çoğu batıya, İsrail tarafından ilhak edilen ancak Lübnan'ın hak iddia ettiği tartışmalı bir bölge olan Lübnan-İsrail sınırındaki Şebaa çiftliklerine göç etti.

Taberiye Gölü’nün kuzeydoğusundaki stratejik platonun İsrail işgalindeki bölümünde, Hazreti İsa'nın su üzerinde yürüdüğüne inanılan bölgede artık çok az Hristiyan yaşıyor.

İsrail işgalinden önce Hristiyanlar, o zamanlar 340 köye ve 150 bin nüfusa sahip olan Golan'ın nüfusunun yüzde 12'sini oluşturuyordu.

Bugün, Golan’ın İsrail kontrolündeki tarafında yaklaşık 22 bin Suriyeli Dürzi ve 1967'den sonra buraya taşınan 25 bin işgalci Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Golan’da yalnızca 2 Hristiyan hane izole bir hayat sürüyor. Kiliseleri yıkılmış ya da bakımsız vaziyette.

Hristiyanlara saldırı ve zulüm doruk noktasında

Öte yandan Filistin topraklarındaki varlığı 2 bin yıldan eskiye dayanan Filistinli Hristiyanlar, Gazze'de karşılaştıkları katliamların yanı sıra işgal altındaki topraklarda da sürekli saldırı ve tacizlere maruz kalıyor.

Gazze'deki altyapıyı yok eden ve camilerin yanı sıra kiliseleri de hedef alarak çok sayıda Gazzeli Hristiyan'ı öldüren İsrail güçleri, işgal altındaki Filistin'deki Hristiyanlara da psikolojik ve fiziki saldırılarda bulunuyor.

Fanatik Yahudiler olarak adlandırılan ve İsrail hükümetindeki aşırı sağcı isimlerin cesaretlendirdiği belirtilen aşırı sağcı Yahudiler, özellikle işgal altındaki Filistin topraklarında zaman zaman kiliselere de saldırıyor. Saldırıların polis tarafından yeterli şekilde engellenememesi de tepkilere yol açıyor.

Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Hristiyan topluluğun liderleri ve kiliseleri de, İsrail hükümetini, fanatik Yahudi yerleşimcilerin, kutsal mekanlara, din adamlarına ve halka yönelik saldırılarına karşı kayıtsız kalmakla suçluyor.

Vatikan'ın Kudüs'teki temsilcisi Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, nisanda yaptığı bir konuşmada, "Hristiyan toplumu, artan saldırılar altında. Netanyahu hükümeti, din adamlarını taciz edenleri ve dini mülklere saldıranları daha cesur hale getirdi" ifadelerini kullandı.

Filistinli Hristiyanlar, özellikle Hazreti İsa'nın doğum günü olarak kutlanan Noel bayramı arifesinde İsrail güçleri ve aşırılık yanlısı Yahudilerin "nefret suçu" ve "terörizm" olarak adlandırılan çok sayıda saldırısına maruz kaldı.

İsrail'in "güvenlik ve su" kaynağı: Golan Tepeleri

Golan Tepeleri'ni İsrail için önemli kılan etkenlerin başında güvenlik ve su geliyor. Bölge güvenlik açısından gözardı edilemeyecek kadar jeostratejik bir konumda ve zengin su yataklarına sahip. İsrail toplam su ihtiyacının üçte birini Şeria Nehri ve Golan Tepeleri'ndeki su kaynaklarından temin ediyor.

Bölgenin en yüksek noktalarından biri olan ve Şam'a sadece 60 kilometre uzaklıkta bulunan Golan Tepeleri'ni elinde tutan İsrail, bu sayede komşu ülkelere karşı büyük bir stratejik avantaj sağlıyor.

Uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan ancak fiilen İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'nin bu iki ülke dışında Lübnan ve Ürdün'le de sınırı bulunuyor.

Yahudilere ait kutsal metinlerde birçok kez Golan bölgesine atıfta bulunulması da bölgeyi çoğu dindar Yahudi'nin gözünde kutsallaştırıyor.

Bu tür nedenlerle İsrail iç siyasetinde de önemli bir yer tutan Golan Tepeleri, İsrail tarafından "ülkelerinin vazgeçilmez bir parçası" olarak görülüyor.