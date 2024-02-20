İsrailli Bakan, Refah'a kara saldırısının esirleri tehlikeye atacağını söyledi

Times Of Israel gazetesinde yer alan habere göre, Bakan Zohar, İsrail Meclisindeki bir komitede esirlerin durumu ve Refah'a olası kara saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Komitede, Refah'a olası kara saldırısının Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye atıp atmayacağı yönündeki soruya Zohar "Cevap evet. Kimseyi, tek bir rehineyi bile tehlikeye atmak istemediğimiz açık. Ama cevap evet, (Refah'a) girmek rehineleri tehlikeye atacaktır." yanıtını verdi.

Başbakan Binyamin Netanyahu dahil İsrail yönetiminin Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı güneydeki Refah kentine yönelik kara saldırısı açıklamaları yaptığı bir süreçte Zohar'ın ifadeleri dikkati çekti.

- İsrailli Bakan'dan "durumu toplamak için" yeni paylaşım

Aynı zamanda Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili olan Zohar, bu açıklamasından kısa süre sonra X sosyal medya platformundan yayımladığı mesajla "durumu toparlamaya" çalıştı.

Zohar, paylaşımda Refah'a kara saldırısının "gerekli olduğunu" savunarak, "(Esir takası) Anlaşmaya varmanın tek yolu, Refah'a karadan giriş dahil olmak üzere Hamas'a yönelik yoğun askeri baskıdır. Hamas'ın anlaşmaya varmasının tek yolu bu. Askeri manevranın getirdiği riske rağmen bu, tüm rehineleri evlerine geri getirmenin ve Hamas'ın tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamanın yoludur." ifadelerini kullandı.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.

Hamas'ın elinde 130'dan fazla İsrailli esir bulunduğu belirtiliyor.