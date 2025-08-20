Açık 22.1ºC Ankara
AA 20.08.2025 06:14

Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yapıp alev aldı: 71 ölü

İran'dan sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan bir otobüs Afganistan'da kaza yaptı. Çarpışmanın ardından otobüs alev aldı, 71 kişi hayatını kaybetti.

Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yapıp alev aldı: 71 ölü

Afganistan'ın İran sınırındaki Herat vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürü Ahmedullah Muttaki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Muttaki, İran'dan sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan otobüsün bir motosiklet ve kargo aracıyla çarpıştığını belirtti.

Öte yandan TOLOnews'e açıklamada bulunan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, otobüsün çarpışmanın etkisiyle alev aldığını ve onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Kazada yaşamını yitirenlerin net sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İran'dan geri gönderilen Afgan göçmenler

İran'da 2023'te başlayan ve büyük çoğunluğu Afgan olan yasa dışı yabancı uyrukluların sınır dışı işlemleri, "İsrail adına terör ve sabotaj eylemleri" yapmakla suçlanan kişilerin bir kısmının ülkeye kaçak giren Afganlar olduğuna dair haberlerin ardından hız kazanmıştı.

İran İçişleri Bakanlığı Yabancı Uyruklular ve Mülteciler Dairesi Başkanı Nadir Yarahmedi, 11 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkede yeni yılın başlangıcı sayılan 21 Mart'tan itibaren 772 binden fazla Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin İran'dan çıkış yaptığını kaydetmişti.

ETİKETLER
Afganistan Düzensiz Göçmenler
