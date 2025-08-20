Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yapıp alev aldı: 79 ölü

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Mateen Qani, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Afganistan'ın İran sınırındaki Herat vilayetinde meydana gelen kazada, İran'dan sınır dışı edilen ve Afganistan'a dönen 19'u çocuk 79 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kazada iki kişinin de yaralandığını bildiren sözcü, kazanın dün yerel saatle 20.30 civarında meydana geldiğini kaydetti.

Herat vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürü Ahmedullah Muttaki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Muttaki, İran'dan sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan otobüsün bir motosiklet ve kargo aracıyla çarpıştığını belirtti.

Öte yandan TOLOnews'e açıklamada bulunan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, otobüsün çarpışmanın etkisiyle alev aldığını ve birçok kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

[Fotoğraf: DHA]

İran'dan geri gönderilen Afgan göçmenler

İran'da 2023'te başlayan ve büyük çoğunluğu Afgan olan yasa dışı yabancı uyrukluların sınır dışı işlemleri, "İsrail adına terör ve sabotaj eylemleri" yapmakla suçlanan kişilerin bir kısmının ülkeye kaçak giren Afganlar olduğuna dair haberlerin ardından hız kazanmıştı.

İran İçişleri Bakanlığı Yabancı Uyruklular ve Mülteciler Dairesi Başkanı Nadir Yarahmedi, 11 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkede yeni yılın başlangıcı sayılan 21 Mart'tan itibaren 772 binden fazla Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin İran'dan çıkış yaptığını kaydetmişti.