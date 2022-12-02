ABD'nin Georgia eyaletinde oy pusulasını posta yoluyla gönderme veya bizzat elden bırakma yoluyla 28 Kasım’da başlayan erken oy kullanma süreci bu akşam yerel saat ile 18.00’de sona erecek.

Georgia eyalet seçim kurulunca yayımlanan verilere göre, eyalet genelinde 2. tur seçimler için şu ana kadar erken oy kullananların sayısı 1 milyon 500 bine yaklaştı.

6 Aralık'ta yapılacak 2. tur ara seçimlerde Demokrat Parti adayı Raphael Warnock ile Cumhuriyetçi rakibi Herschel Walker, senatörlük için sandıkta son kozlarını paylaşacak.

Yüzde 50 barajının aşılması gerekiyor

Seçim günü vatandaşlar 7.00 ila 19.00 saatlerinde açık olacak sandıklarda oy kullanabilecek.

Öte yandan, CNN tarafından bugün yayınlanan ankette, Warnock'ın yüzde 52'lik oy oranı ile Walker’in 4 puan önünde olduğu belirtildi.

ABD'de 8 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Warnock yüzde 49,4, Walker yüzde 48,5 oy oranında kalmıştı.

Eyalet yasalarına göre yüzde 50 barajının aşılması gerektiğinden seçimler ikinci tura bırakılmıştı.

Georgia seçimi, Senato’daki kontrolü etkilemeyecek

Eyalette ikinci tur seçimde sonuç ne olursa olsun Demokratlar, 100 üyeli Senato'da 50 sandalyeye sahip olduğu için çoğunluğu ellerinde bulunduracak.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşitlik bozma oyu sayesinde, Cumhuriyetçiler Georgia'yı ikinci turda kazansa ve koltuk dağılımı 50-50 bile olsa Demokratlar'ın Senato'da çoğunluğu sağlaması mümkün olacak. Yasalara göre, Senato Başkanı olarak görev yapan Harris, eşitlik bozma oyu kullanabiliyor.

Kongrenin senato kanadında şu an Cumhuriyetçiler'in 49 sandalyesine karşı Demokratlar'ın 50 sandalyesi bulunuyor.

Temsilciler Meclisi'nde ise Demokratlar'ın 213 sandalyesine karşı Cumhuriyetçiler 220 sandalye ile kontrolü elinde bulunduruyor.