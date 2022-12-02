Tanzanya Yüksek Mahkemesi, Ağustos 2017'de kaçak avlanma karşıtı çevreci aktivist Lotter cinayetiyle ilgili kararını açıkladı.

Kararda, Güney Afrikalı Lotter'in, Tanzanya'nın Darüsselam kentinde araba kullandığı sırada vurularak öldürülmesinden sorumlu olduğu belirtilen 11 kişiye ölüm cezası verildi.

Söz konusu karar, Tanzanya'da on yıllardır idam cezası infaz edilmediğinden dikkati çekti.

Bu kişilerin, 9'unun Tanzanya, 2'sinin Burundi vatandaşı olduğu öğrenildi.

Tanzanya'daki kaçak avcılar, genellikle dişleri için öldürülen filler de dahil olmak üzere vahşi yaşamı hedef alıyor. Lotter, kurduğu vakıfla bu soruna karşı mücadele ediyordu.