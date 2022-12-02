Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 20:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da kil ocağı çöktü: 6 ölü
[Temsili Fotoğraf: AP]
Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde bir kil ocağının çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Hindustan Times'ın haberine göre, Chhattisgarh'ın Bastar bölgesindeki Malgaon köyünde yer alan beyaz kil ocağı çöktü.
Köylülerin ihbarıyla gelen ekiplerce ocakta arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Ekiplerin çalışması sonucu ocakta 5 kişinin cesedine ulaşıldı. Yaralanan 4 kişiden biri de kaldırıldığı hastanede öldü.
Olayda ölen 6 kişiden 5'inin kadın olduğu belirtildi.
Emniyet yetkilileri, ocağın köylülerin toprağı kazdığı sırada çöktüğünü söyledi.
Yerel yetkililer, hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödeneceğini duyurdu.
Etiketler: Hindistan
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