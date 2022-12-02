Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Küresel Acil Durum Direktörü Dr. Michael Ryan, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, Çin'in sıkı COVID-19 tedbirlerini hafifletme girişimine dair gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Ryan, Çin'in COVID-19 ile mücadele stratejisine değişikliğe gitmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sıfır vaka stratejisi sürdürülebilir değil. Omicron varyantının bulaşıcılık hızı, her bir COVID-19 vakasını durdurmayı imkansız kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ üyesi ülkelerin COVID-19 ile mücadeleye dair kararları halkın yararına alması gerektiğini vurgulayan Ryan, "Bundan sonra belirlenecek stratejiler, Çin halkının geçimi, refahı ve insan hakları ile virüsün kontrol edilmesi arasında denge sağlamalı." dedi.

Son bir haftadır ülkede protestolar var

Çin'de sonbahardan bu yana Omicron varyantının bulaşıcılığının artması nedeniyle hükümet, sıfır vaka tedbirleri kapsamında salgının etkili olduğu bölgelerde karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirler almıştı.

Katı tedbirlere tepki gösteren halk son bir haftadır ülkenin farklı bölgelerinde hükümeti protesto etmişti.

Protestoların ardından Çin'in salgınla mücadeleden sorumlu Başbakan Yardımcısı Sun Çunlan, Ulusal Sağlık Komisyonu uzmanlarıyla yaptığı toplantıda, kısıtlayıcı tedbirlerde küçük ve aşamalı değişiklikler yapılması gerektiğini belirtmişti.