Fransız vatandaşı olan ve Doğu Kudüs'te kalıcı oturumu bulunan tutuklu aktivist Salah el-Hamuri'nin sınır dışı edilmesine ilişkin sürece dair işgal altındaki Doğu Kudüs'te basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan avukat Leah Tsemel, İçişleri Bakanlığı'nın, mart ayından bu yana cezaevinde "idari tutuklu" olarak bulunan müvekkili Hamuri hakkında Fransa'ya sınır dışı edilmesi yönünde karar verdiğine dikkat çekerek, İsrail Yüksek Mahkemesi'ne yaptıkları itiraz başvurusunun reddedildiğini paylaştı.

Hamuri hakkında salı günü İçişleri Bakanlığı'nda bir oturum gerçekleştirileceğini belirten Tsemel, bu oturumun ardından aktivistin sınır dışı edilebileceğini aktardı.

İsrail'in Hamuri'nin kalıcı oturumunu iptal etmek için vatandaşlık yasasındaki "İsrail devletine bağlılık göstermeme" maddesini gerekçe gösterdiğini vurgulayan Tsemel, "Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin işgal altındaki sivil nüfus olarak bu yasayla yargılanamayacağına" işaret etti.

Anneden Fransız hükümetine çağrı

Hamuri'nin annesi Denise Hamuri ise kendisinin Fransız vatandaşı olduğunu, oğlunun yıllardır Fransa'daki karısı ve çocuklarından ayrı kaldığını söyledi.

Hamuri'nin ailesinin İsrail'e gelmesine Tel Aviv yönetiminin izin vermediğini ifade eden Denise, oğlunun, "köklerinin bulunduğu, doğup büyüdüğü yerde yaşamak istediğini" belirterek Fransız hükümetine bu kararı durdurma çağrısı yaptı.

Basın toplantısında konuşan Kudüs Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü Üyesi Münir Niseybe de İsrail'in işgal altındaki sivil nüfusu sınır dışı etme kararıyla Cenevre Konvansiyonu'na göre "ağır bir savaş" suçu işlediğini belirtti.

İsrail'in bu adımı vatandaşlık yasasına dayandırdığını kaydeden Niseybe, İsrail'in Hamuri davasını bir emsal olarak kullanmaya hazırlandığını sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanı sınır dışı edilmesi talimatı verdi

İçişleri Bakanı Ayelet Shaked, Fransız vatandaşlığı bulunan Salah el-Hamuri'nin İsrail nezdinde yasa dışı kabul edilen Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne üye olduğu gerekçesiyle Kudüs'teki kalıcı oturum statüsünün iptal edildiğini açıklamıştı.

Shaked, Filistinlinin Fransa'ya sınır dışı edilmesi yönünde talimat vermişti.

İsrail yasalarına göre, İçişleri Bakanı'nın, Filistinlilerin Doğu Kudüs'teki kalıcı oturumlarını iptal etme yetkisi bulunuyor.

İsrail'de mart ayından bu yana "idari tutuklu" olan Filistinlinin, tutukluluk süresinin kısa bir süre sonra bitmesi ve salıverilmesi gerekiyordu.

Fransa hükümeti de birçok kez Hamuri'nin serbest bırakılması ve ailesiyle birlikte Kudüs'te yaşamasına izin verilmesi çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'te yaklaşık 350 bin kadar Filistinli kalıcı oturum statüsünde yaşıyor. İsrail, Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin kalıcı oturumlarını çeşitli gerekçelerle iptal etme hakkını elinde bulunduruyor.