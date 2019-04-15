Mısır resmi heber ajansı MENA’nın haberine göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Halife Hafter’i başkent Kahire’deki İttihadiye Sarayı’nda kabul etti.

Görüşmede, Libya’daki son gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Libya'da 10 gündür devam eden çatışmalarda ölü sayısının 121, yaralı sayısının da 561'e yükseldiğini açıklamıştı.

Başkent Trablus etrafında şiddetlenen çatışmalar 10 gündür devam ediyor.

Kaynak: AA