Resmi Havacılık Rehberi, (OAG) Mart 2018 - Şubat 2019 tarihleri arasındaki uçuş rakamlarını paylaştı.

Rakamlara göre, İzmir - İstanbul Sabiha Gökçen (SAW), İzmir - İstanbul (Atatürk) Antalya - İstanbul (SAW) , Ankara - İstanbul (SAW) arasındaki uçuşlar, Avrupa'nın en işlek iç hat uçuşlarında ilk 10'da yer aldı.

Mart 2018 - Şubat 2019 tarihleri arasında;

- İzmir - İstanbul (SAW) arasında 17 bin 685

- İzmir - İstanbul (Atatürk) arasında 17 bin 424

- Antalya - İstanbul (SAW) arasında 16 bin 767

- Ankara - İstanbul (SAW) arasında 16 bin 715 uçuş gerçekleşti.

Avrupa'da ilk sırada ise, 18 bin 812 uçuş ile Barcelona'dan Madrid'e yapılan uçuşlar yer aldı.

Dünya genelinde en fazla iç hat uçuşu, 79 bin 460 ile Güney Kore'nin Jeju adasından Başkent Seul'a gerçekleşti.

Uluslararası uçuşlar

Uluslararası uçuşlar arasında ilk sırayı Kuala Lumpur'dan Singapur'a yapılan uçuşlar aldı. İlgili tarihlerde 30 bin 187 uçuş gerçekleşti.

28 bin 477 uçuş ile Hong Kong - Taipei, ikinci sırada,

27 bin 46 uçuş ile Jakarta - Singapur üçüncü sırada,

20 bin 678 uçuş ile Hong Kong - Shangai dördüncü sırada,

19 bin 741 uçuş ile Jakarta - Kuala Lumpur beşinci sırada yer aldı.

Kaynak: Visual Capitalist, OAG