Gence Taburu'nun muzaffer askeri: Gegeni

Vatan toprağını savunmak için kimi daha 15'inde silahı eline aldı, kimi karnı burnunda eşini geride bıraktı... Onlardan biri de 14 yaşındaki Genceli Razim Demirov’du. Topraklarını savunmak için orduya koşan bu genç, cephede çekilen görüntüleriyle hafızalara kazındı.
Gence taburunun sembolü
Omzunda silahı, sarı saçları, toy ama yürekli halleri ile Gence taburunun sembolü oldu. Askerler ona bir filmden esinlenerek "Gegeni" lakabını verdi.
Kahramanlığı 92’li yıllarda gazetelere konu oldu. Vatan savunması için cepheye gönüllü koşan binlerce gencin simgesi oldu. Bu yiğitlerden toprak almak hiç de kolay olmayacaktı…
31 yıl sonra 2. Karabağ Savaşı'nda da yine cepheye koştu Razim Demirov bu kez 'muzaffer' döndü.
Evden kaçıp cepheye gitti
Demirov 1992'deki savaşı anlatıyor önce...
"Yanımdakilerin çoğu şehit oldu"
170’den fazla düşman askerini geri püskürten taburda bulunduğunu anlatan Demirov gururla hatırlıyor o günleri...
"Ben taburun sembolü olmuştum. Benden ruh alırlardı. Hepsi benden çok büyüktü. Bizim bir “Yedi Oğul İsterim” diye bir filmimiz var. Filmde bir çocuk var. Onun lakabı “Gegeni”dir. Bir gün askerde birinin aklına geldi filmde bir küçük savaşçı vardı. Sen de bizim taburumuzun “Gegeni”sisin. Önceleri çocuk gibi baktılar. İlk savaştan sonra baktılar ki ben onlardan geri kalmıyorum, gerektiğinde onlardan on metre önde duruyorum. Sonra onların kahramanı oldum. O videodaki askerlerin çoğu şehit oldu. Bir kısmı da bugüne kadar gelemedi, vefat ettiler. O savaşçılarla beraber bir harp yolu geçtik. Bana alıştılar, beni geride bırakmıyorlardı. Sonunda ben de onlardan biri oldum. Omuz omuza savaştık."
"Bu sefer askerlere yardımcıydım"
İkinci Karabağ Savaşı için başvurduğunda gazi olduğu için reddedilen Demirov, yine çocukluğundaki gibi 'kaçak' gitti ceheye:
Şükürler olsun ki bu antiterör operasyonunda benim çocukken savaştığım mağlubiyetle yitirdiğimiz toprakları bugün işgalden azad eyledik. Çok şükür Allah’ın büyüklüğüne. Bu duyguları ifade etmem zor. 32 sene önce savaştığım kaybettiğimiz yerleri bugün Azerbaycan ordusu işgalden kurtardı. Benim sevincimin haddi hududu yoktur.
"Diyeceğiz ki topraklarımızı azad eyledik"
Karabağ zaferinin gururunu yaşayan Demirov sevincini TRT Haber'le paylaştı:
Şehitlerimizi her daim ziyaret ederiz başımızın tacıdır. Bu benim boynumun borcudur. Korkuyordum onların yanına bu dünyadan eli boş giderim diye ama çok şükür yüzü ak gideceğiz, dolu gideceğiz. Diyeceğiz ki şehit olduğunuz toprakları biz azad eyledik.
Çocuklarımız büyüyecek ve memleketimizi korumak onların görevi olacak. Allah Türk dünyasını korusun, Türk devletleri birleşecek, hiç kimse Türk dünyasının yanından geçemeyecek.