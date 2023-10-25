Parçalı Bulutlu 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 25.10.2023 06:32

Gazze'nin yardım çığlığı: Hastaneler bu gece kullanılamaz hale gelecek

İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde insani kriz derinleşiyor. Sınırlı sayıda yardım tırının Refah Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor. Gazze'ye yakıt girişine izin verilmezse, hastaneler bu geceden itibaren hizmet veremez hale gelecek. İsrail ordusu ise bir kez daha Gazze'ye yakıt verilmeyeceğini açıkladı.

Gazze'nin yardım çığlığı: Hastaneler bu gece kullanılamaz hale gelecek

Gazze tam anlamıyla insani kriz içerisinde. Bölgeye sınırlı sayıda yardım gönderilebiliyor.

Gönderilen insani yardımların ise milyonlarca Filistinlinin ihtiyacını karşılaması mümkün değil.

Son olarak Gazze için insani yardım taşıyan 8 tır daha Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı. 21 Ekim'den bu yana Gazze'ye giren yardım tırı sayısı 62'ye yükselmiş oldu.

Birleşmiş Milletler, hala Refah sınır kapısında Gazze'ye girmek için bekleyen 10'un üzerinde tır olduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze'ye yakıt girişine izin vermeyeceğini yineledi
İsrail ordusu, Gazze'ye yakıt girişine izin vermeyeceğini yineledi

Hastaneler bu geceden itibaren hizmet veremez hale gelecek

Birleşmiş Milletler, Gazze'deki insani krizin boyutuna da dikkat çekti.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, bölgeye yakıt girişine izin verilmesini istedi;

Aksi takdirde Gazze'deki hastanelerin bu geceden itibaren hizmet veremez hale geleceği konusunda uyardı.

Gazze Şeridi'nde temel ihtiyaçların karşılanması için günlük 100 TIR dolusu malzemeye ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.

Saldırılar öncesinde Gazze'ye günde 500'ün üzerinde TIR giriş yapıyordu.

Gazze Şeridi’nde bir buçuk milyonun üzerinde kişi günlük temel yardıma ihtiyaç duyuyor.

Refah Sınır Kapısı'ndan geçen yardımların sadece bölgenin güneyinde dağıtılacağını açıklayan İsrail ordusu, yakıt geçişine izin verilmeyeceğini de yineledi.  

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Kanada da Gazze'de ateşkese karşı çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:30
DSÖ: Gazze'deki personelimiz ile bağlantımızı kaybettik
23:29
'Filistinliler İçin Tıbbi Yardım' Gazze'deki ekibiyle bağlantısını kaybettiğini duyurdu
23:13
Bolu'da otoyola düşen cisim 5 aracın kaza yapmasına neden oldu
23:06
İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyoruz
23:49
BM Genel Kurulu'nda insani ateşkes çağrısında bulunulan tasarı kabul edildi
22:55
İran Dışişleri Bakanı: İsrail'in durdurulmaması halinde bölgede her ihtimal mümkün olacak
İzmir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel dijital dev ekran kuruldu
İzmir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel dijital dev ekran kuruldu
FOTO FOKUS
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ