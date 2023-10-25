Gazze'nin yardım çığlığı: Hastaneler bu gece kullanılamaz hale gelecek

Gazze tam anlamıyla insani kriz içerisinde. Bölgeye sınırlı sayıda yardım gönderilebiliyor.

Gönderilen insani yardımların ise milyonlarca Filistinlinin ihtiyacını karşılaması mümkün değil.

Son olarak Gazze için insani yardım taşıyan 8 tır daha Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı. 21 Ekim'den bu yana Gazze'ye giren yardım tırı sayısı 62'ye yükselmiş oldu.

Birleşmiş Milletler, hala Refah sınır kapısında Gazze'ye girmek için bekleyen 10'un üzerinde tır olduğunu duyurdu.

Hastaneler bu geceden itibaren hizmet veremez hale gelecek

Birleşmiş Milletler, Gazze'deki insani krizin boyutuna da dikkat çekti.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, bölgeye yakıt girişine izin verilmesini istedi;

Aksi takdirde Gazze'deki hastanelerin bu geceden itibaren hizmet veremez hale geleceği konusunda uyardı.

Gazze Şeridi'nde temel ihtiyaçların karşılanması için günlük 100 TIR dolusu malzemeye ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.

Saldırılar öncesinde Gazze'ye günde 500'ün üzerinde TIR giriş yapıyordu.

Gazze Şeridi’nde bir buçuk milyonun üzerinde kişi günlük temel yardıma ihtiyaç duyuyor.

Refah Sınır Kapısı'ndan geçen yardımların sadece bölgenin güneyinde dağıtılacağını açıklayan İsrail ordusu, yakıt geçişine izin verilmeyeceğini de yineledi.