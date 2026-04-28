AA 28.04.2026 12:57

Gazze'nin kuzeyinde tıbbi oksijen üretiminin durma riski altında olduğu uyarısı

İşgalci İsrail'in sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinde tıbbi kullanım için oksijen üretim tesisinin ekipman yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kalma tehdidi altında olduğu uyarısı yapıldı.

Gazze'nin kuzeyinde tıbbi oksijen üretiminin durma riski altında olduğu uyarısı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinde başta kronik hastalar olmak üzere tıbbi kuruluşların oksijen ihtiyacını karşılayan tesisin kapanma riskiyle karşı karşıya olduğu duyuruldu.

Tesisin yoğun ihtiyaç nedeniyle uzun süre yoğun faaliyet gösterdiği ve bu nedenle arızaların yaşandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Yeterli alternatifin bulunmaması tıbbi oksijen tedarikinin aksaması tehdidi oluşturuyor ve bu durum, hastaların hayatı için ciddi risklere yol açıyor." ifadeleri kullanıldı.

Hastaneler ve sağlık merkezlerinde oksijen ihtiyacının arttığı vurgulanan açıklamada, tesiste oksijen üretiminin aksamasının "insani felakete" yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Uluslararası kuruluşlara seslenilen açıklamada, yeni oksijen üretim tesislerinin kurulması ve sağlık kuruluşlarına sürdürülebilir bir şekilde tıbbi oksijen tedarikinin sağlanması için acil müdahale çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, hastaların hayatının korunması ve sağlık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması gerekliliğine vurgu yapıldı.

İsrail'in kısıtlamalarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde birçok temel ihtiyaçta eksiklikler yaşanıyor.

