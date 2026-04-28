Dünya
AA 28.04.2026 12:46

İşgalci İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda belde için yeni saldırı tehdidi

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgeler dışında kalan çok sayıda beldede halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Lübnan'ın güneyinde bir bölgenin kırmızı ile işaretlendiği bir harita paylaştı.

Adraee, Ganduriye, Burc Kalavay, Kalavay, Suvane, Cimcimiye, Safed ed-Bıddih, Beraşit, Şakra, Ayta el-Cebel, Tebnin, Sultaniye, Bir es-Senabil, Dunin, Hırbet Silm, Sila ve Deyr Kifa beldeleri sakinlerinden yaşadıkları yerleri terk etmelerini istedi.

İsrail ordusunun söz konusu beldelerde şiddetli saldırılar düzenleyeceğini belirten Adraee, buradaki Lübnanlılara Sayda kentine gitme çağrısı yaptı.

Adraee, Hizbullah'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini iddia etti.

İsrail ordusunun saldırı tehdidinde bulunduğu beldeler Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanların dışında yer alıyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine yönelik saldırılar düzenliyor.

