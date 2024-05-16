Parçalı Bulutlu 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.05.2024 14:37

Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine uçaklarla insani yardım indirildi

İsrail ordusunun, 7 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısı başlatmasının ardından ilk kez Han Yunus'un Mevasi bölgesine uçaklardan insani yardım bırakıldı.

Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine uçaklarla insani yardım indirildi
[Fotograf: AA]

Görgü tanıkları, uyruğu bilinmeyen uçakların, Han Yunus sahili yakınındaki Mevasi bölgesine paraşütlerle gıda kutuları indirdiğini söyledi.

Tanıklar, İsrail ordusunun 7 Mayıs'ta Refah'a kara saldırısı başlatmasının ardından ilk kez bölgeye insani yardım ulaştırıldığını belirtti.

Yardımların hangi ülke tarafından ulaştırıldığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Refah'ın doğusuna kara saldırıları başlatmadan önce bölge halkına, "güvenli olduğunu" iddia ettiği Mevasi'ye gitme çağrısında bulunmuştu.

Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı iki bölgeye ayrılmış olan Mevasi bölgesinin Han Yunus'taki kısmı kentin en güneybatısında yer alıyor ve Deyr el-Belah kentine kadar uzanıyor. Refah'taki kısmı ise kentin kuzeybatısında kalıyor.

Altyapı, kanalizasyon, elektrik ve iletişim ağlarından mahrum olan genellikle tarım arazilerinden oluşan, İsrail'in Filistinlilere gitme çağrısı yaptığı yerleşim yeri olmayan Mevasi'ye daha önce 11 binden fazla yerinden edilmiş Filistinli kaçmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 272 Filistinli öldürüldü, 79 bin 205 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
Gazze
Sıradaki Haber
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 35 bin 272'ye çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:12
22 ilde terör operasyonu: Aranan 239 şüpheli yakalandı
15:08
İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırısında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi
15:01
Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı
15:14
Fransa'nın eski sömürgeleriyle başı dertte
14:57
Bankaların kredi hacmi 13,1 trilyon lira oldu
15:04
KKM hesaplarından çıkış sürüyor
Başkentte toplu taşımadaki elektronik ücret toplama sistemi yenileniyor
Başkentte toplu taşımadaki elektronik ücret toplama sistemi yenileniyor
FOTO FOKUS
Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı nefes kesti
Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı nefes kesti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ