Gazzeliler, denize düşen yardımlara ulaşmaya çalışırken boğulma tehlikesiyle karşı karşıya

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye saldırıları devam ederken, Gazze'deki yardıma muhtaç insanlar için havadan yardım bırakılıyor.

Gazze Şeridi'nde yaşayan Hema Alkhalili, Instagram hesabından Gazze'nin kuzeyinde uçaklarla denize atılan yardımları almak için çabalayan yüzlerce insanın görüntüsünü paylaştı.

Alkhalili'nin çektiği görüntülerde Filistinli bir genç, denize düşen yardım kutusuna ulaşmak için suya giren kuzenine ne olduğunu bilmediğini söyledi.

"Yazıklar olsun! Yardımları denize atıyorlar. Kuzey toprakları geniş ve boş, niye evlerimizin yakınlarına atmıyorlar." diyen genç, o sırada başka bir kişiyi işaret ederek, arkadaşını boğulmaktan kurtarmak için elindeki yardım kutusunu aldığını aktardı.

Alkhalili'nin konuştuğu bir çocuk ise tehlikeli olmasına rağmen niye denize girdiği sorusuna, "Ailemi beslemek zorundayım." cevabını verdi.

Denizden yardım kutusunu alıp boğulma tehlikesini atlatan bir baba ise ABD’den kendilerine havadan yemek göndermek yerine işgalciye silah sağlamayı bırakmasını ve savaşı durdurmasını istedi.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in karadan yardım girişini engellemesi nedeniyle bazı ülkeler son dönemde Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar gerçekleştiriyor ancak Gazze Şeridi'ne uçaklarla gönderilen yardımların hatalı noktalara indirilmesi bazen can kayıplarına neden olabiliyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden 26 Mart'ta yapılan açıklamada, uçaklardan atılan ve denize düşen yardımları almak isteyen Filistinlilerden 12'sinin boğularak, 6'sının ise yaşanan izdiham sonucu öldüğü kaydedilmişti.