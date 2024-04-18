Parçalı Bulutlu 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.04.2024 21:40

Gazzeliler, denize düşen yardımlara ulaşmaya çalışırken boğulma tehlikesiyle karşı karşıya

İsrail'in insani yardımların girişine izin vermediği Gazze'de insanlar, havadan atılan yardımlara ulaşabilmek için boğulma pahasına denize giriyor.

Gazzeliler, denize düşen yardımlara ulaşmaya çalışırken boğulma tehlikesiyle karşı karşıya

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye saldırıları devam ederken, Gazze'deki yardıma muhtaç insanlar için havadan yardım bırakılıyor.

Gazze Şeridi'nde yaşayan Hema Alkhalili, Instagram hesabından Gazze'nin kuzeyinde uçaklarla denize atılan yardımları almak için çabalayan yüzlerce insanın görüntüsünü paylaştı.

Alkhalili'nin çektiği görüntülerde Filistinli bir genç, denize düşen yardım kutusuna ulaşmak için suya giren kuzenine ne olduğunu bilmediğini söyledi.

"Yazıklar olsun! Yardımları denize atıyorlar. Kuzey toprakları geniş ve boş, niye evlerimizin yakınlarına atmıyorlar." diyen genç, o sırada başka bir kişiyi işaret ederek, arkadaşını boğulmaktan kurtarmak için elindeki yardım kutusunu aldığını aktardı.

Alkhalili'nin konuştuğu bir çocuk ise tehlikeli olmasına rağmen niye denize girdiği sorusuna, "Ailemi beslemek zorundayım." cevabını verdi.

Denizden yardım kutusunu alıp boğulma tehlikesini atlatan bir baba ise ABD’den kendilerine havadan yemek göndermek yerine işgalciye silah sağlamayı bırakmasını ve savaşı durdurmasını istedi.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in karadan yardım girişini engellemesi nedeniyle bazı ülkeler son dönemde Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar gerçekleştiriyor ancak Gazze Şeridi'ne uçaklarla gönderilen yardımların hatalı noktalara indirilmesi bazen can kayıplarına neden olabiliyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden 26 Mart'ta yapılan açıklamada, uçaklardan atılan ve denize düşen yardımları almak isteyen Filistinlilerden 12'sinin boğularak, 6'sının ise yaşanan izdiham sonucu öldüğü kaydedilmişti.

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
İtalya'da Yargıtay, anmalarda "faşist selamı"nın yapılması suç sayılabilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:54
ABD: Gazze'ye ilişkin politikamız, İsrail'in sivil kayıpları önleme adımlarına göre belirlenecek
22:51
Kenya'da helikopter kazası: Genelkurmay Başkanı ve 10 asker öldü
22:51
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız: Uluslararası toplum BMGK'nin görevini yerine getirmesini bekliyor
22:48
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Avrupa Birliği, Rum tarafına teslim oldu
22:38
Almanya Başbakanı: Türkiye kesinlikle önemli bir stratejik ortaktır
22:25
Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü 75 metre uzatılacak
BAE'de şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi
BAE'de şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi
FOTO FOKUS
Tokat'ta deprem anı kamerada
Tokat'ta deprem anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ