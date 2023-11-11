Gazze'deki Şifa Hastanesinden Cerrah Mohammed Obeid: Yaralı insanları terk edemem

Channel 4 News'a konuşan doktor Obeid, çalıştığı Şifa Hastanesindeki hastaların yaklaşık yüzde 90'ının hava saldırıları sebebiyle hastaneyi terk ettiğini ancak cerrahi ve genel tıbbi işlem görmüş hastaların yürüyemeyecek durumda oldukları için hastaneyi terk edemediklerini aktardı.

Hastane çevresinde veya içinde Hamas üyeleri olup olmadığı ve silah depolanması iddiaları sorulduğunda ise hiçbir Hamas mensubunu ya da silah görmediğini, hastanede yalnızca hastaların olduğunu belirten Obeid, söz konusu hastaların ambulans eksikliğinden bölgeden tahliye edilemediğini kaydetti.

"(Hipokrat yemini etmiş) bir doktor olarak insanları korumaya söz verdim." diyen MSF üyesi Obeid, sadece bir günde 25 hastaya operasyon gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "Buradan ayrılamam. Yaralı insanları terk edemem." ifadelerini kullandı.