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Dünya
AA 11.11.2023 11:45

İsrail'e ait İHA Lübnan'ın güneyinde bir kamyoneti hedef aldı

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Zehrani bölgesinde bir kamyoneti hedef aldığı belirtildi.

İsrail'e ait İHA Lübnan'ın güneyinde bir kamyoneti hedef aldı
[Fotograf: AA]

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, "Düşman İHA'sı Lübnan'ın sahil kesimindeki Zehrani bölgesinde bulunan meyve bahçelerinden birindeki kamyoneti hedef aldı." ifadesine yer verildi.

Haberde, saldırı sonucu can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Ayrıca, görgü tanıkları, İsrail ordusunun Lübnan'ın güney sınırındaki Ramiye, Ed-Dahira ve Ayta eş-Şaab beldelerinin çevresini top atışlarıyla hedef aldığını aktardı.

İsrail tarafından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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