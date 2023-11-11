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Dünya
AA 11.11.2023 11:20

Gazze’deki saldırıları eleştiren İsrailli öğretmen gözaltına alınarak görevinden uzaklaştırıldı

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırılarına karşı çıkan ve sosyal medyada Gazze ile dayanışma mesajları paylaşan İsrailli bir öğretmen gözaltına alındı ve görevinden uzaklaştırıldı.

Gazze’deki saldırıları eleştiren İsrailli öğretmen gözaltına alınarak görevinden uzaklaştırıldı
[Fotograf: AA]

İsrail polisinden yapılan açıklamada, bir lise öğretmeninin, “İsrail askerlerini, Filistinli kadınlara tecavüz etmekle suçlaması ve Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını meşrulaştırdığı” gerekçesiyle gözaltına alındığı ve görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Tarih öğretmenliği yapan İsraillinin bazı sosyal medya paylaşımlarına da yer verilen açıklamaya göre öğretmen, İsrail askerlerini "çocuk katilleri" olarak nitelendirdi.

Polisin açıklamasında, öğretmenin, “düşmanın eylemlerini meşrulaştırdığı ve savaş zamanında uydurma iddialarla düşmana yardım ettiği” ifade edildi.

Öğretmen, bir paylaşımında, "İsrail askerleri Filistinli kadınlara tecavüz etmedi mi? Bunu 1948'den beri yapıyorlar, ama ders kitaplarında yer almıyor." ifadelerini kullandı.

“Batı Şeria'da kan gölü devam ediyor”

Öğretmenin, Gazze’nin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria’da da İsrail’in gerçekleştirdiği ihlalleri eleştiren paylaşımlar yaptığı görüldü.

İsrail askerlerinin öldürdüğü 14 ve 24 yaşlarındaki 2 Filistinlinin bilgilerini paylaşan öğretmen, "Bugün de Batı Şeria'da kan gölü devam ediyor" diye yazdı.

Öte yandan, bir grup gösterici, İsrailli öğretmene destek olmak için hakkındaki davanın görüldüğü Batı Kudüs’teki Bölge Mahkemesi önünde toplandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İsrail polisinin, grubu bulundukları alandan yaka paça uzaklaştırdığı görüldü.

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