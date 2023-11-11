İsrail güçleri Beyt Lahya ve Nusayrat Mülteci Kampı bombardımanında 13 Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Bedevan ailesinin evini bombalaması sonucu 6 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarcası yaralandı.

İsrail savaş uçakları Beyt Lahya beldesinde de bir Filistinlinin evini hedef aldı. Sivil savunma ekipleri, saldırı sonucu yıkılan evin enkazında 7 Filistinlinin cansız bedenine ulaştı. Onlarca kişinin de yaralı olarak çıkarıldığı enkazda halen kayıplar bulunuyor.

Ayrıca Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Huda Camisi'nin arkasında bunulan bir grup Filistinliyi hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde birçok bölgeyi bombalamaya devam etmesi nedeniyle, ambulanslar yaralıları ve ölenlerin naaşlarını taşımakta büyük zorluk yaşıyor.