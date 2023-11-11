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Dünya
AA 11.11.2023 07:36

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde ölen 100 kişi kazılacak toplu mezara gömülecek

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin sığındığı en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırıları nedeniyle burada ölüp de defnedilemeyen Filistinlilerin bugün burada kazılacak toplu mezara gömüleceği belirtildi.

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde ölen 100 kişi kazılacak toplu mezara gömülecek

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Katar merkezli Al Jazeera Televizyonuna yaptığı açıklamada, "Şifa Hastanesi'nin çevresi 3 gündür aralıksız bombalanıyor. İsrail güçlerinin karadan hastaneye girmesi için neredeyse her dakika şiddetli bombardıman oluyor." dedi.

Berş, İsrail'in saldırılarının Şifa Hastanesi'ne ambulans giriş ve çıkışlarına engel olduğunu ve hastanede abluka altına alındıklarını kaydetti.

İsrail, Şifa Hastanesi çevresine yeniden 'şiddetli' saldırılar düzenledi
İsrail, Şifa Hastanesi çevresine yeniden 'şiddetli' saldırılar düzenledi

Berş, "Son nefeslerini hastanede verenleri defnedemiyoruz. Sabah olduğunda hastanede toplu bir mezar kazmayı ve 100 kişinin naaşını buraya defnetmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

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