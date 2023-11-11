Çok Bulutlu 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.11.2023 11:47

İzlanda'da yanardağ patlaması endişesiyle acil durum ilan edildi

İzlanda'da art arda yaşanan depremlerin ardından yanardağ patlaması endişesiyle acil durum ilan edildi.

İzlanda'da yanardağ patlaması endişesiyle acil durum ilan edildi
[Fotograf: Reuters]

BBC’nin haberine göre, acil durum ilan eden yetkililer ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı aldı.

İzlanda Meteoroloji Ofisinden (IMO) yapılan açıklamada, son haftalarda çevresinde binlerce sarsıntı yaşanan Fagradalsfjall Yanardağı'nın patlamasından endişe edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Yakın bir tehlike söz konusu değil, tahliye kararı, Grindavik sakinlerinin güvenliğini sağlamaya yönelik önleyici bir tedbirdir." ifadesi kullanıldı.

Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı kasabaya giden tüm yollar, trafiğin giriş ve çıkışını sağlamak için acil durumlar dışında kapatıldı.

Ekim sonundan bu yana İzlanda'nın güneybatısında 20 binden fazla sarsıntı yaşandığı kaydedildi.

Bölge 2021, 2022 ve 2023'teki patlamalara kadar 8 yüzyıl boyunca hareketsiz kalmıştı.

ETİKETLER
İzlanda Yanardağ
Sıradaki Haber
İsrail'e ait İHA Lübnan'ın güneyinde bir kamyoneti hedef aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:20
Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
12:16
"Aile Diş Hekimliği" uygulaması 20 ilde yaygınlaştırılacak
12:16
Kahramanmaraş'ta "Yerinde Dönüşüm Projesi"nde ilk temel
12:07
İsrail zorla göç ettirdiği Filistinlileri Gazze'nin güneyinde de vurdu
11:57
Gazze'deki Şifa Hastanesinden Cerrah Mohammed Obeid: Yaralı insanları terk edemem
11:47
İsrail'e ait İHA Lübnan'ın güneyinde bir kamyoneti hedef aldı
İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'nin birçok noktasını vurmayı sürdürdü
İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'nin birçok noktasını vurmayı sürdürdü
FOTO FOKUS
Yakın Rotalar: Afyonkarahisar
Yakın Rotalar: Afyonkarahisar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ