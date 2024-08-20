Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Çocuk felci aşıları hala Gazze'ye ulaşmadı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çocuk felciyle mücadele için hala aşıların gelmesini bekliyoruz. Her çocuğa ulaşabilmek için güvenli şartlara ihtiyacımız var, bu da aşı kampanyası boyunca ateşkesin yapılmasını gerektiriyor" ifadeleri kullanıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini doğrulamıştı.

Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, "Gazze Şeridi'nde bir çocuk felci vakasının tespit edilmiş olması, henüz tespit edilmemiş yüzlerce vakanın bulunabileceği anlamına geliyor" açıklamasında bulunmuştu.

Ebu Ramazan, virüsle bulaşan ortalama her 200 vakadan birinin çocuk felciyle aynı semptomları gösterdiğini aktarmıştı.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin sayısı 2 milyona ulaşırken, bölge halkı, açlık, su, ilaç ve hijyen malzemesi eksikliğiyle hayata tutunmaya çalışıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 139 Filistinli öldü, 92 bin 743 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.