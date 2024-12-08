Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde elektrik kesildi ve oksijen bitti

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, cumartesi akşamından bu yana hastanede elektrik, su ve oksijen kesik.

Tam bir felaketin yaşandığı hastanede, elektrik ve oksijen sağlanamadığı için yapılması gereken ameliyatlar da yapılamıyor.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hastaneyi yoğun şekilde bombaladığını ve sağlık ekiplerinden bazılarının yaralandığını kaydetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, dün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Kemal Advan Hastanesi'ne doğrudan yarım saat boyunca ateş açtığını ve sonuç olarak elektrik aksamında yangın çıkmasıyla elektriklerin kesildiğini belirtmişti.