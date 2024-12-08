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Dünya
AA 08.12.2024 14:44

Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde elektrik kesildi ve oksijen bitti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki en uç noktada bulunan Beyt Lahiya beldesindeki Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği yoğun saldırılar sonucu hastanede su ve elektriğin kesildiği duyuruldu.

Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde elektrik kesildi ve oksijen bitti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, cumartesi akşamından bu yana hastanede elektrik, su ve oksijen kesik.

Tam bir felaketin yaşandığı hastanede, elektrik ve oksijen sağlanamadığı için yapılması gereken ameliyatlar da yapılamıyor.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hastaneyi yoğun şekilde bombaladığını ve sağlık ekiplerinden bazılarının yaralandığını kaydetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, dün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Kemal Advan Hastanesi'ne doğrudan yarım saat boyunca ateş açtığını ve sonuç olarak elektrik aksamında yangın çıkmasıyla elektriklerin kesildiğini belirtmişti.

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