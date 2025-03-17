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Dünya
AA 17.03.2025 06:33

Gazze'deki hükümet: İsrail, suçlarını meşrulaştırmak için asılsız açıklamalar yapıyor

Gazze hükümeti, İsrail ordusunun, Beyt Lahiya'da işlediği suçu meşrulaştırmak için kamuoyunu yanıltıcı "yalan açıklamalarda" bulunduğunu belirtti.

Gazze'deki hükümet: İsrail, suçlarını meşrulaştırmak için asılsız açıklamalar yapıyor

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun dün kuzeydeki Beyt Lahiya kentinde düzenlediği ve 3'ü gazeteci 10 Filistinlinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan saldırıyı meşrulaştıran açıklamalarına tepki gösterdi.

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordu sözcüsünün dün Beyt Lahiya'daki katliamı meşrulaştıran açıklaması, katliam işlediklerini, sonra hastalıklı hayal dünyalarından yalanlar uydurduklarını gösteriyor" ifadesi kullanıldı.

Ordunun, çalışmalarından haberdar olmasına rağmen yardım görevlileri ve gazetecileri hedef aldığı sonra da asılsız ve hiçbir delile dayanmayan ithamlarla bu kişiler hakkında kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada yer alan asılsız bilgiler

İsrail'in açıklamasında, saldırıda ölenlere ait olmayan isim ve fotoğrafların paylaşıldığı ifade edildi.

Ölenlerden Bilal Ebu Matar'ın fotoğrafının ona ait olmadığı, Mahmud İslim'in tam isminin doğru bir şekilde verilmediği, zikredilen ismin hayatta olan başka bir kişiye ait olduğu, Suheyb en-Neccar adlı kişinin katliamda ölenler arasında olmadığı, Muhammed el-Gafir'in isminin doğru olmadığı, Mustafa Hamad'ın yardım görevi ya da basınla alakası olmadığı belirtildi.

İsrail ordusunun, Beyt Lahiya kentine dün insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3'ü gazeteci, 10 Filistinli yaşamını yitirmişti.

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